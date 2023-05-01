Пушечного мяса становится больше: на Забайкалье город уже потерял половину населения

Забайкальский город лишился половины населения на войне в Украине. Фото: Сибирь.Реалии

На войне, которую развязал Путин, россияне все больше теряют своих граждан. На войне в Украине один забайкальский город уже потерял половину населения.

Так, в Борзе до войны проживало около 30 тысяч человек, но после объявления мобилизации город, по словам местных, опустел чуть ли не вдвое. Об этом пишет Сибирь.Реалии.

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Как отмечается, градообразующее предприятие в Борзе — военная часть, которая с началом российского вторжения в Украину стала "пушечным мясом" для российской армии.

Сам микрорайон "Голубая дивизия", где расположен военный городок, находится в 20 минутах езды от центра Борзи.

На въезде в забайкальский город военных. Фото: Сибирь.Реалии

В 1941-2008 годах на этом месте дислоцировалась 131-я мотострелковая дивизия. Сегодня здесь находится военная часть №060705, в которой мобилизованные из Борзи и всего региона проходят подготовку перед отправкой в Украину.

Здание городской администрации, Борзя. Фото: Сибирь.Реалии

С началом войны в Украине огромное количество людей из Борзи забрали. А потом мобилизация. Практически из каждой семьи забрали. И часть еще из ближайших селений и сел привозили.

Погибших в Украине хоронят на городском кладбище: здесь устроили "Аллею героев".

"Аллея героев" на кладбище возле военного городка. Фото: Сибирь.Реалии

Напомним, в новом перехвате оккупант жалуется жене на свое состояние здоровья и рассказывает, как "заботится" о них их руководство. Говорит, российские военные болеют и их никто не лечит. В больницу не отвозят даже искалеченных.