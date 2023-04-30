"Даже каличей не вывозят": хворий окупант жаліється, що його змушують воювати

Військовий РФ йде колією. Фото: РосЗМІ

Російські військові хворіють і їх ніхто не лікує. В лікарню не відвозять навіть тих, хто покалічений. В новому перехопленні окупант жаліється дружині на свій стан здоров'я і розповідає, як "піклується" про них їх керівництво.

Про це розповідає окупант у новому перехопленні ГУР.

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Військових РФ відправляють на війну і не піклуються про них. В них немає бензину, озброєння, ліків, тощо. Окупантів, які покалічені не лікують і не забирають з поля бою. Про це все розповів росіянин своїй дружині. Пряма мова:

— Чим ти захворів? — запитала жінка.

— Та ху*во говорю, п*здец, — відповів військовий.

— А чому в лікарню не йдеш? — запитала росіянка.

— Куди до лікарні? Тут навіть не вивозять. Тут п*дараси, калічі. Навіть калічів не вивозять у яких хвороб еб*ний у рот. П*здец, вони взагалі ох*їлі. Ні бензину, н*хуя взагалі. Під*раси сук* єб*ні. З мамою розмовляв також. Олегу дружина сказала, що кажуть за новинами на ніби війна у лютому закінчиться, — розказав чоловік.

— Сказав що? — перепитала дружина.

— Війна в лютому закінчиться, — повторив військовий РФ.

— В новинах кажуть, що у вас там все за*бісь нах*й, — сказала жінка.

Нагадаємо, що серед російських військовослужбовців, які воюють в Україні, досить поширеним явищем є вживання наркотиків. Навіть на фронті окупанти мають своїх "дилерів".

ГУР перехопило чергову розмову окупантів на Лиманському напрямку. Вони жаліються на своє командування та відмовляються продовжувати виконувати завдання у складі підрозділів.