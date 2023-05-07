Гауляйтер Криму звинуватив ЗСУ у нічній атаці Криму безпілотниками
Російські окупанти зазначають, що вночі, 7 травня, ЗСУ здійснили атаку на тимчасово окупований Крим за допомогою БПЛА. Над півостровом працюють системи ППО.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Що відомо
"Як мінімум один із безпілотників літакового типу був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його уламки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.
Також нічний обстріл Севастополя прокоментував "губернатор" Михайло Развожаєв.
"1 БПЛА втратив управління та впав у лісосмузі у районі 5 км, уламки знайдені співробітниками МВС та МНС. Другий безпілотник був збитий над морем у районі м. Херсонес, третій над морем з боку Північного молу", — стверджує гауляйтер.
За словами Развожаєва, на тимчасово окуповані Крим та Севастополь відправили більше 10-ти безпілотників.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 7 травня, місцеві жителі чули звуки вибухів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, "бавовну" помітили біля Козачої бухти, що за 15 км від центру окупованого Севастополя.