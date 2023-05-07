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Гауляйтер Криму звинуватив ЗСУ у нічній атаці Криму безпілотниками

7 травня 2023 07:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Гауляйтер Криму звинуватив ЗСУ у нічній атаці Криму безпілотниками
Випробувальний політ БПЛА. Фото: УНІАН / Марків Михайло / POOL
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти зазначають, що вночі, 7 травня, ЗСУ здійснили атаку на тимчасово окупований Крим за допомогою БПЛА. Над півостровом працюють системи ППО.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо

"Як мінімум один із безпілотників літакового типу був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його уламки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Також нічний обстріл Севастополя прокоментував "губернатор" Михайло Развожаєв. 

"1 БПЛА втратив управління та впав у лісосмузі у районі 5 км, уламки знайдені співробітниками МВС та МНС. Другий безпілотник був збитий над морем у районі м. Херсонес, третій над морем з боку Північного молу", — стверджує гауляйтер.

За словами Развожаєва, на тимчасово окуповані Крим та Севастополь відправили більше 10-ти безпілотників.

Уламки збитих БПЛА. Фото: t.me/s/bazabazon
Уламки збитих БПЛА. Фото: t.me/s/bazabazon
Уламки збитих БПЛА. Фото: t.me/s/bazabazon
Уламки збитих БПЛА. Фото: t.me/s/bazabazon

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 7 травня, місцеві жителі чули звуки вибухів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, "бавовну" помітили біля Козачої бухти, що за 15 км від центру окупованого Севастополя.

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