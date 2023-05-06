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ЗСУ вдало завдали ударів по важливих об'єктах росіян, — Генштаб

6 травня 2023 20:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ вдало завдали ударів по важливих об'єктах росіян, — Генштаб
ЗСУ завдають удару. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України вдало завдали ударів по важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, українські військові п'ять разів обстріляли райони зосередження особового складу та військової техніки супротивника, а також ворожий зенітно-ракетний комплекс.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У повідомленні йдеться, що протягом доби, 5 травня, ЗСУ знищили чотири безпілотники Shahed-136/131 і два розвідувальні БпЛА.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Збройні сили України продовжують знищувати окупантів на полі бою. Минулої доби українські захисники ліквідували понад 500 російських військових. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 6 травня 2023 року орієнтовно становлять 193 770 людина.

Також ми писали, що авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах скупчення російських окупантів та їхньої військової техніки. Окрім того, українські бійці знищили 10 ворожих безпілотників різних типів.

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