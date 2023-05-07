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Гауляйтер Крыма обвинил ВСУ в ночной атаке Крыма беспилотниками

7 мая 2023 07:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Гауляйтер Крыма обвинил ВСУ в ночной атаке Крыма беспилотниками
Испытательный полет БпЛА. Фото: УНИАН / Маркив Михаил / POOL
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты отмечают, что ночью 7 мая ВСУ совершили атаку на временно оккупированный Крым с помощью БпЛА. Над полуостровом работают системы ПВО.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно

"Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем и упал в районе мыса Фиолент. Его обломки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Также ночной обстрел Севастополя прокомментировал "губернатор" Михаил Развожаев.

"1 БпЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе г. Херсонес, третий над морем со стороны Северного мола", — утверждает гауляйтер.

По словам Развожаева, на временно оккупированные Крым и Севастополь отправили более 10 беспилотников.

Обломки сбитых БпЛА. Фото: t.me/s/bazabazon
Обломки сбитых БпЛА. Фото: t.me/s/bazabazon
Обломки сбитых БпЛА. Фото: t.me/s/bazabazon
Обломки сбитых БпЛА. Фото: t.me/s/bazabazon

Напомним, что сегодня ночью, 7 мая, местные жители слышали звуки взрывов во временно оккупированном Крыму. В частности, "хлопок" заметили возле Казачьей бухты, что в 15 км от центра оккупированного Севастополя.

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