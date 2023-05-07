Гауляйтер Крыма обвинил ВСУ в ночной атаке Крыма беспилотниками
Российские оккупанты отмечают, что ночью 7 мая ВСУ совершили атаку на временно оккупированный Крым с помощью БпЛА. Над полуостровом работают системы ПВО.
Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно
"Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем и упал в районе мыса Фиолент. Его обломки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Также ночной обстрел Севастополя прокомментировал "губернатор" Михаил Развожаев.
"1 БпЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе г. Херсонес, третий над морем со стороны Северного мола", — утверждает гауляйтер.
По словам Развожаева, на временно оккупированные Крым и Севастополь отправили более 10 беспилотников.
Напомним, что сегодня ночью, 7 мая, местные жители слышали звуки взрывов во временно оккупированном Крыму. В частности, "хлопок" заметили возле Казачьей бухты, что в 15 км от центра оккупированного Севастополя.