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"Газпром" хоче мірятися зарплатами найманцям з Пригожиним: скільки хочуть платити гарматному м'ясу

9 березня 2023 09:10
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
росія хоче створити нову армію через "Газпром"
Компанія "Газпром"
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В росії влада хоче створити нове збройне формування, яке буде їм підконтрольне. Воно називатиметься добровольчим загоном і буде сформоване через російську державну енергетичну компанію "Газпром".

Про це йдеться у звіті ISW.

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Російський військовий блогер заявив, що дочірнє підприємство "Газпрому" "Газпром нефть" формує добровольче формування за аналогією підрозділів Бойового резерву Російської армії (БАРС).

Зокрема, спочатку йшлося про те, що "Газпром нафта" активно розгортає кампанію в окупованій Донецькій області та користується там попитом, оскільки пропонує потенційним військовим зарплату сумою 400 тис. рублів, що становить майже 5260 доларів США щомісяця. Окрім того, вони можуть отримувати додаткову компенсацію за результатами роботи. 

Відтак, пропозиція "Газпрому" значно перевищує ту, яку надає Wagner Group. Волонтер у структурі "Газпром нафти" може заробляти з бонусами до 600 тис. рублів (близько 7890 доларів) на місяць.

"Можливо, "Газпром нафта" намагається конкурувати з "Вагнером" за новобранців з Донецької області, враховуючи, що "Вагнер" також проводить власну вербівну кампанію в регіоні. 6 лютого російський уряд дозволив "Газпром нафті" створити приватну охоронну організацію (не ПВК) для захисту російської енергетичної інфраструктури", — розповіли в ISW.

Попри це військові блогери в росії іронічно заявили, що Міністерство оборони росії може "позаздрити" навіть "Газпрому" та перекрити їм доступ до боєприпасів, натякнувши цим на конфлікт між Пригожиним та Шойгу.

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина планує усунути міністра оборони рф Сергія Шойгу. За даними ЗМІ, Пригожин задумався про це після того, як з особистого схвалення володимира путіна став популярною публічною фігурою. 

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