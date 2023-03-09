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"Газпром" хочет мериться зарплатами наемникам с Пригожиным: сколько хотят платить пушечному мясу

9 марта 2023 09:10
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Россия хочет создать новую армию через "Газпром"
Компания "Газпром"
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В россии власти хотят создать новое вооруженное формирование, которое будет им подконтрольно. Оно будет называться добровольческим отрядом и будет сформировано через российскую государственную энергетическую компанию " Газпром".

Об этом говорится в отчете ISW.

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Российский военный блоггер заявил, что дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром нефть" формирует добровольческое формирование по аналогии подразделений Боевого резерва Российской армии (БАРС).

В частности, сначала говорилось, что "Газпром нефть" активно разворачивает кампанию в оккупированной Донецкой области и пользуется там спросом, поскольку предлагает потенциальным военным зарплату в размере 400 тыс. рублей, что составляет почти 5260 долларов США ежемесячно. Кроме того, они могут получать дополнительную компенсацию по результатам работы.

Следовательно, предложение "Газпрома" значительно превышает то, которое предоставляет Wagner Group. Волонтер в структуре "Газпром нефти" может зарабатывать с бонусами до 600000 рублей (около 7890 долларов) в месяц.

"Возможно, "Газпром нефть" пытается конкурировать с "Вагнером" за новобранцев из Донецкой области, учитывая, что "Вагнер" также проводит собственную вербовную кампанию в регионе. 6 февраля российское правительство разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную организацию (не ПВК) для защиты российской энергетической инфраструктуры", — рассказали в ISW.

Несмотря на это, военные блоггеры в россии иронически заявили, что Министерство обороны россии может "завидовать" даже "Газпрому" и перекрыть им доступ к боеприпасам, намекнув этим на конфликт между Пригожиным и Шойгу.

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина планирует устранить министра обороны россии Сергея Шойгу. По данным СМИ, Пригожин задумался об этом после того, как по личному одобрению Владимира Путина стал популярной публичной фигурой.

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