Генерал Годжес розповів, чому путін не використає ядерну зброю проти України

Бен Годжес

Генерал у відставці Бен Годжес пояснив, чому путін не використає ядерну зброю проти України. За його словами, вона є найефективнішою, коли нею лише погрожують.

Про це Годжес сказав під час участі у Kyiv Jewish Forum.

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Західні лідери самі себе переконали в тому, що Крим є яскравою червоною лінією для кремля, і що у разі перетину цієї лінії може бути застосована ядерна зброя. Годжес вважає, що застосування цієї зброї з військової точки зору позбавлене сенсу.

За словами генерала, рф володіє ядерними боєголовками та кремль зовсім не хвилює, скільки невинних людей буде вбито в разі атомного бомбардування. Однак він зазначив, що тактична ядерна зброя була розроблена під час холодної війни як засіб пробити пролом в обороні НАТО.

"В Україні немає місця, де можна пробити пролом в оборонній лінії, і вони не зможуть завдати більшої шкоди містам, ніж та, яку вони вже завдали. І вже точно, там немає великих мобільних формувань, які були б належним чином оснащені та навчені діяти у зараженому середовищі. Тож із професійної військової точки зору в цьому немає жодного сенсу", — сказав Годжес.

Генерал назвав другу причину, яка зумовлює неактуальність розмов про ядерну загрозу. Росія серйозно ставиться до попереджень Байдена, що наслідки використання ядерної зброї будуть катастрофічними. За словами Годжеса, у її застосуванні зовсім немає переваг, а лише ризики.

"Тоді я не бачу тут жодного позитивного результату для росії. Насправді їхня ядерна зброя є найефективнішою, коли вони її не застосовують, тому що вони бачать, як ми реагуємо на погрози нею: о Боже, вони можуть її застосувати! І тому якимось чином Крим перетворився на Святу землю", — наголосив Годжес.

Він додав, що путіну буде надзвичайно складно залишитися при владі, якщо ЗСУ повернуть Крим.

Нагадаємо, Годжес говорив, звільнити Крим до кінця літа, а Донбас — до наступного року є цілком реалістичною метою для України. Однак для цього необхідно, щоб західні партнери надали Україні усю необхідну зброю, зокрема далекобійні ракети.