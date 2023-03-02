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Генерал Ходжес рассказал, почему путин не использует ядерное оружие против Украины

2 марта 2023 09:05
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Генерал Ходжес рассказал, почему путин не использует ядерное оружие против Украины
Бен Ходжес
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Генерал в отставке Бен Ходжес объяснил, почему путин не используют ядерное оружие против Украины. По его словам, оно является самым эффективный, когда им только угрожают.

Об этом Ходжес сказал во время участия в Kyiv Jewish Forum.

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Западные лидеры сами себя убедили в том, что Крым является яркой красной линией для кремля, и что при пересечении этой линии может быть применено ядерное оружие. Ходжес считает, что применение этого оружия с военной точки зрения лишено смысла.

По словам генерала, россия владеет ядерными боеголовками и кремль совсем не волнует, сколько невинных людей будет убито в случае атомной бомбардировки. Однако он отметил, что тактическое ядерное оружие было разработано во время холодной войны как средство пробить брешь в обороне НАТО.

"В Украине нет места, где можно пробить брешь в оборонительной линии, и они не смогут нанести больший вред городам, чем тот, который они уже нанесли. И уж точно, там нет больших мобильных формирований, которые должным образом были оснащены и обучены действовать в зараженной среде. Поэтому с профессиональной военной точки зрения в этом нет никакого смысла", — сказал Ходжес.

Генерал назвал вторую причину, которая обуславливает неактуальность разговоров о ядерной угрозе. Россия серьезно относится к предупреждениям Байдена о том, что последствия использования ядерного оружия будут катастрофическими. По словам Ходжеса, в ее применении совсем нет преимуществ, а только риски.

"Тогда я не вижу здесь ни одного положительного результата для россии. На самом деле их ядерное оружие является самым эффективным, когда они его не применяют, потому что они видят, как мы реагируем на угрозы им: о Боже, они могут его применить! И потому каким-то образом Крым превратился в Святую землю", — подчеркнул Ходжес.

Он добавил, что путину будет очень сложно остаться у власти, если ВСУ вернут Крым.

Напомним, Ходжес говорил, освободить Крым до конца лета, а Донбасс — до следующего года вполне реалистичной целью для Украины. Однако для этого необходимо, чтобы западные партнеры предоставили Украине все необходимое оружие, в частности, дальнобойные ракеты.

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