Стало відомо, яка кількість літаків може наблизити перемогу

Американський багатоцільовий винищувач F-16. Фото Wikipedia commons

Для перемоги над російськими окупантами Збройним силам України необхідно мінімум близько пів сотні сучасних бойових літаків західного зразку. А максимум — декілька повноцінних авіаційних бригад.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Читайте також:

Ігор Романенко. Фото: gordonua

"Для того щоб розпочати зміни на свою користь, нам необхідна певна кількість літаків. Для початку — 3-4 ескадрильї", — сказав Романенко.

Він пояснив, що один такий підрозділ, за радянськими стандартами, нараховує 12 літаків, а, за НАТОвськими стандартами, — 16.

"Якщо перемножити, то вийдемо на відповідну цифру. І це, підкреслюю, треба на початок. А взагалі нам треба п'ять бригад переозброювати. А одна бригада — це до трьох ескадрилей. Добре, якби три переозброїти на F-16 і дві — на F-15", — зауважив генерал.

Водночас він звернув увагу на те, що до цих авіаційних з'єднань ще потрібна спільна система управління, яка б дозволяла координувати роботу як наявної радянської техніки, так і західної.

Як Україна переозброює авіацію

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україна не встигне отримати літаки F-16 під літній контрнаступ Сил оборони України. Скоріш за все, ЗСУ отримають ці літаки уже восени чи навіть узимку.

За словами міністра, крім постачання самих літаків, ще необхідно домовитися із західними партнерами про забезпечення інженерного й технічного персоналу.

Цей персонал потрібен для повноцінного обслуговування літаків.

Нагадаємо, найбільш вірогідним сценарієм зараз є те, що США не надсилатимуть Україні F-16, а покладатимуться на інші країни. Серед варіантів — Нідерланди, Бельгія та Данія. Інші країни, такі як Норвегія, почали виводити з ладу F-16 в очікуванні отримання більш досконалого F-35.