Стало известно, какое количество самолетов может приблизить победу

Американский многоцелевой истребитель F-16. Фото Wikipedia commons

Для победы над российскими оккупантами Вооруженным силам Украины необходимо минимум около полусотни современных боевых самолетов западного образца. А максимум — несколько полноценных авиационных бригад.

Об этом в комментарии Новbyи.LIVE сообщил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Игорь Романенко. Фото: gordonua

"Для того чтобы начать изменения в свою пользу, нам необходимо определенное количество самолетов. Для начала — 3-4 эскадрили" , — сказал Романенко.

Он пояснил, что одно такое подразделение, по советским стандартам, насчитывает 12 самолетов, а по НАТОвским стандартам — 16.

"Если перемножить, то выйдем на соответствующую цифру. И это, подчеркиваю, надо для начала. А вообще нам нужно пять бригад перевооружать. А одна бригада это — до трех эскадрилей. Хорошо, если бы три перевооружить на F-16 и две — на F-15", — заметил генерал.

В то же время он обратил внимание на то, что для этих авиационных соединений еще нужна общая система управления, которая позволяла бы координировать работу как существующей советской техники, так и западной.

Как Украина перевооружает авиацию

По словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина не успеет получить самолеты F-16 под летнее контрнаступление Сил обороны Украины. Скорее всего, ВСУ получат эти самолеты уже осенью или даже зимой.

По словам министра, помимо поставки самих самолетов еще необходимо договориться с западными партнерами об обеспечении инженерного и технического персонала.

Этот персонал требуется для полноценного обслуживания самолетов.

Напомним, наиболее вероятным сценарием сейчас является то, что США не будут посылать Украине F-16, а полагаться на другие страны. Среди вариантов – Нидерланды, Бельгия и Дания. Другие страны, такие как Норвегия, начали выводить из строя F-16 в ожидании получения более совершенного F-35.