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Генерал Олещук показав ефективну роботу ППО в нічному небі над Одесою

14 серпня 2023 19:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Генерал Олещук показав ефективну роботу ППО в нічному небі над Одесою
Працює українська ППО. Фото: ТСН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В ніч на 14 серпня загарбники здійснили черговий ракетний обстріл Одеси. Незважаючи на те, що уникнути влучань не вдалося, сили ППО спрацювали ефективно і збили більшість ворожих повітряних об'єктів. 

Відео, на якому показано роботу ППО розмістив на своїй сторінці у Telegram генерал Микола Олещук. 

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"Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони уночі 14 серпня 2023 року на Одещині! Працює український С-300 та  німецький "Gepard"! Разом до Перемоги!" — підписав відео Олещук.

Сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".

Внаслідок нічної атаки по Одесі приміщення гіпермаркету вщент зруйновано. Крім того, постраждало троє співробітників, наразі їхній стан стабільний.

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