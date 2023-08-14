Генерал Олещук показав ефективну роботу ППО в нічному небі над Одесою

Працює українська ППО. Фото: ТСН

В ніч на 14 серпня загарбники здійснили черговий ракетний обстріл Одеси. Незважаючи на те, що уникнути влучань не вдалося, сили ППО спрацювали ефективно і збили більшість ворожих повітряних об'єктів.

Відео, на якому показано роботу ППО розмістив на своїй сторінці у Telegram генерал Микола Олещук.

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"Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони уночі 14 серпня 2023 року на Одещині! Працює український С-300 та німецький "Gepard"! Разом до Перемоги!" — підписав відео Олещук.

Сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".

Внаслідок нічної атаки по Одесі приміщення гіпермаркету вщент зруйновано. Крім того, постраждало троє співробітників, наразі їхній стан стабільний.