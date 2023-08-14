Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Генерал Олещук показал эффективную работу ПВО в ночном небе над Одессой arrow

Генерал Олещук показал эффективную работу ПВО в ночном небе над Одессой

14 августа 2023 19:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Генерал Олещук показал эффективную работу ПВО в ночном небе над Одессой
Работает украинская ПВО. Фото: ТСН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ночь на 14 августа захватчики произвели очередной ракетный обстрел Одессы. Несмотря на то, что избежать попаданий не удалось, силы ПВО сработали эффективно и сбили большинство вражеских воздушных объектов.

Видео, на котором показана работа ПВО, разместил на своей странице в Telegram генерал Николай Олещук.

Читайте также:

"Боевая работа подразделений противовоздушной обороны ночью 14 августа 2023 года в Одесской области! Работает украинский С-300 и немецкий "Gepard"! Вместе до Победы!" подписал видео Олещук.

Сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и есть пострадавшие. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".

В результате ночной атаки по Одессе помещение гипермаркета полностью разрушено. Кроме того, пострадали трое сотрудников, сейчас их состояние стабильное.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз