Генерал Олещук показал эффективную работу ПВО в ночном небе над Одессой

Работает украинская ПВО. Фото: ТСН

В ночь на 14 августа захватчики произвели очередной ракетный обстрел Одессы. Несмотря на то, что избежать попаданий не удалось, силы ПВО сработали эффективно и сбили большинство вражеских воздушных объектов.

Видео, на котором показана работа ПВО, разместил на своей странице в Telegram генерал Николай Олещук.

Читайте также:

"Боевая работа подразделений противовоздушной обороны ночью 14 августа 2023 года в Одесской области! Работает украинский С-300 и немецкий "Gepard"! Вместе до Победы!" — подписал видео Олещук.

Сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и есть пострадавшие. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".

В результате ночной атаки по Одессе помещение гипермаркета полностью разрушено. Кроме того, пострадали трое сотрудников, сейчас их состояние стабильное.