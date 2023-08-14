В ОК "Південь" розповіли про наслідки нічної атаки на Одесу: є травмовані
Сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".
Про це повідомляють ОК "Південь".
Що відомо про нічний обстріл Одещини
"Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки", — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на двох об'єктах виявили пожежі, які намагаються ліквідувати вогнеборці.
Наразі відомо про трьох постраждалих, які є працівниками супермаркета. Їм надали медичну допомогу.
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Нагадаємо, що вночі, 14 серпня, РФ нещадно атакувала Одесу ракетами та БпЛА. Так, в результаті ворожого обстрілу від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж, у мешканців вибиті вікна.
Також ми повідомляли, що в Одесі вночі, 14 серпня, було чути повторні вибухи. Також в області повторно оголошували повітряну тривогу.
Додамо, що повторні вибухи лунали в Одесі вночі, 14 серпня. Попередньо працювали сили ППО.