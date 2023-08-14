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В ОК "Південь" розповіли про наслідки нічної атаки на Одесу: є травмовані

14 серпня 2023 06:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В ОК "Південь" розповіли про наслідки нічної атаки на Одесу: є травмовані
Наслідки нічної атаки РФ на Одесу. Фото: ОК "Південь"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".

Про це повідомляють ОК "Південь".

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"Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено  гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на двох об'єктах виявили пожежі, які намагаються ліквідувати вогнеборці.

Наразі відомо про трьох постраждалих, які є працівниками супермаркета. Їм надали медичну допомогу.

Наслідки нічної атаки РФ на Одесу. Фото: ОК "Південь"
Наслідки нічної атаки РФ на Одесу. Фото: ОК "Південь"
Наслідки нічної атаки РФ на Одесу. Фото: ОК "Південь"
Наслідки нічної атаки РФ на Одесу. Фото: ОК "Південь"
Наслідки нічної атаки РФ на Одесу. Фото: ОК "Південь"
Джерело: t.me/SJTF_Odesa

Більше про нічні удари РФ по Одесі

Нагадаємо, що вночі, 14 серпня, РФ нещадно атакувала Одесу ракетами та БпЛА. Так, в результаті ворожого обстрілу від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж, у мешканців вибиті вікна.

Також ми повідомляли, що в Одесі вночі, 14 серпня, було чути повторні вибухи. Також в області повторно оголошували повітряну тривогу.

Додамо, що повторні вибухи лунали в Одесі вночі, 14 серпня. Попередньо працювали сили ППО.

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