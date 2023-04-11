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Генерал Павлюк розповів про те, як росіяни планували захопити Київ на початку війни

11 квітня 2023 10:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генерал Павлюк розповів про те, як росіяни планували захопити Київ на початку війни
Генерал-лейтенант Павлюк, який на початку повномасштабної війни очолював Київську ОВА / Фото: "РБК-Україна", Віталій Носач
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти планували захопити Київ за 3-5 днів. Після висадки десанту у Василькові і Гостомелі, знищення системи ППО та пунктів управління загарбники хотіли ліквідувати чи заарештувати верховне керівництво України.

Про це колишній очільник Київської обласної військової адміністрації, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

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Як у Афганістані

За словами Павлюка, початковий російський план передбачав захоплення Києва протягом короткострокової операцїі, тривалістю від 3 до 5 діб.

"Подібний план був використаний СРСР в Угорщині в 1956-му, Чехословаччині в 1968-му та в Афганістані у 1979 році", — наголосив генерал.

Деталі російського плану

Росіяни планували висадити десант на двох аеродромах під Києвом — у Василькові та Гостомелі.

Разом з тим російські авіація і ракетні війська мали повністю знищити систему протиповітряної оборони, пункти управління військових частин ЗСУ, Нацгвардії та обʼєкти критичної інфраструктури.

Далі окупанти розраховували на дезорганізацію та крах системи управління, плануючи в хаосі захопити урядовий квартал і убити чи заарештувати керівництво України.

Парад, а не війна

Олександр Павлюк зазначив, що у знищеній техніці росіян була знайдена парадна форма.

"Вони більше готувались до параду на Хрещатику, а не до вуличних боїв", — запевнив генерал, зазначивши, що ці наміри ворога були ущент розбиті Силами оборони України.

Нагадаємо, учора, 10 квітня, міністр оборони Олексій Резніков розповів про те, як пройшов перший день повномасштабної війни у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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