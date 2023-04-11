Генерал Павлюк рассказал о том, как россияне планировали захватить Киев в начале войны

Генерал-лейтенант Павлюк, возглавлявший в начале полномасштабной войны Киевскую ОВА / Фото: "РБК-Украина", Виталий Носач

Российские оккупанты планировали захватить Киев за 3-5 дней. После высадки десанта в Василькове и Гостомеле уничтожение системы ПВО и пунктов управления захватчики хотели ликвидировать или арестовать верховное руководство Украины.

Об этом бывший глава Киевской областной военной администрации генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

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По словам Павлюка, первоначальный российский план предусматривал захват Киева в течение краткосрочной операции, продолжительностью от 3 до 5 суток.

"Подобный план был использован СССР в Венгрии в 1956-м, Чехословакии в 1968-м и в Афганистане в 1979 году", — подчеркнул генерал.

Детали российского плана

Россияне планировали взорвать десант на двух аэродромах под Киевом — в Василькове и Гостомеле.

Вместе с тем российские авиация и ракетные войска должны были полностью уничтожить систему противовоздушной обороны, пункты управления воинских частей ВСУ, Нацгвардии и объекты критической инфраструктуры.

Далее оккупанты рассчитывали на дезорганизацию и крах системы управления, планируя в хаосе захватить правительственный квартал и убить или арестовать руководство Украины.

Парад, а не война

Александр Павлюк отметил, что в уничтоженной технике россиян была найдена парадная форма.

"Они больше готовились к параду на Крещатике, а не к уличным боям", — заверил генерал, отметив, что эти намерения врага были наголову разбиты Силами обороны Украины.

Напомним, вчера, 10 апреля, министр обороны Алексей Резников рассказал о том, как прошел первый день полномасштабной войны в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.