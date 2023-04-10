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"Було багато матюків": Резніков про обстановку в кабінеті Залужного в перший день великої війни

10 квітня 2023 11:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Олексій Резніков та Валерій Залужний. Фото: t.me/CinCAFU
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

24 лютого після того, як стало відомо, що росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, в Міністерстві оборони всі були у повній бойовій готовності. 

Про це розповів Міністр оборони Олексій Резніков у подкасті "Української правди". 

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Яка була обстановка у Міноборони

Міністр розповів, що вранці 24 лютого приїхав у Міноборони, де вже всі вже були у повній бойовій готовності. За його словами, навіть його кабінет став бойовою позицією.

"Коли ти заходив у будівлю Міністерства оборони до того там же купа постів, то всі хлопці чергові стояли просто в формі. А коли я заїхав близько п'ятої ранку 24 лютого, то всі вони вже були в бронежилетах, в шоломах, з автоматами, з ріжками. Тобто по повній бойовій вдягнуті. Це зразу кидалося в очі. І миттєво почали рости мішки, з яких робилися укріплення, бойові позиції", — ділиться спогадами Резніков. 

Як відреагував на вторгнення Залужний

Як згадує міністр, в приймальні генерала Валерія Залужного уже керували оборонними діями.

"Приймалися доповіді відповідних командирів з різних напрямків: що відбувається, де, на якому напрямку. Приймаючи доповіді, давали реакцію відповідну. Доповідають: "То-то і то-то відбувається, ми робимо то-то". Окей. Якщо Залужний бачив, що, наприклад, потрібна підтримка арти, йде колона, він набирає того, хто відповідає за арту. Каже: "Можеш нанести ураження?". "Так, скомунікуй". Йшло реальне живе керування військами. Через усі засоби: от всі види телефонів, які вам відомі. В нас є спецзв'язок наш, військовий, є телефони захищені, а є просто звичайні месенджери, які вам всі відомі вони всі були використані", — сказав очільник Міноборони. 

За словами міністра, у цей ранок була велика активізація роботи, однак Залужний поводився як завжди — він був сфокусований і зібраний. 

"Для нього нічого не змінилося. Він готувався все життя до цього нападу, і от цей момент настав. Залужний просто робив свою справу. І це дає завжди таку впевненість. Бо ти бачиш його, і Мойсюк (заступник Залужного. Ред.) такий же, Шаптала (начальник Генштабу.  Ред.) такий же абсолютно спокійні. Ну, правда, багато матюків, звісно, було включено в команди. Коли йшла команда "Стріляй!", то вона звучала трохи іншими словами", — розповів Резніков. 

Нагадаємо, до річниці визволення Чернігівської області від російських окупантів Головнокомандувач ЗСУ поділився відео, як українські військові звільняли регіон. 

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив подяку українським воїнам, які дають відсіч російському агресору. Головнокомандувач також відзначив українських артилеристів

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