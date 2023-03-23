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Генерал Сирський натякнув на контрнаступ ЗСУ у Бахмуті

23 березня 2023 12:42
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Командувач Сухопутних військ ЗСУ
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська, які намагаються захопити Бахмут дуже виснажені. Українські військові можуть цим скористатися, аби перейти у контрнаступ.

Про це пише CNN із посиланням на слова Командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

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Деталі

Генерал Олександр Сирський натякнув, що тривале виснаження російських сил, які воюють за Бахмут, дозволить Україні невдовзі перейти в контрнаступ. 

"Дуже скоро ми скористаємося цією можливістю, як це було в минулому під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", — сказав він, маючи на увазі випадки, коли російські війська раніше відступали перед ймовірним контрнаступом українських сил.

Сирський розповів, що сили рф на Бахмутському напрямку в основному складаються з бойовиків ПВК "Вагнера", яких влада росії "не рахує".

Своєю чергою, генерал відмітив українських бійців, які мужньо боронять місто, попри постійні атаки зі сторони окупантів.

"Під безперервним вогнем ворожої артилерії та авіації наші воїни на передовій демонструють надлюдську стійкість, мужність і відвагу", — сказав він.

Нагадаємо, раніше у Білому домі пояснили своє ставлення до затяжної битви за Бахмут.

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