Генерал Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ в Бахмуте

Командующий Сухопутными войсками ВСУ

Российские оккупационные войска, пытающиеся захватить Бахмут, очень истощены. Украинские военные могут этим воспользоваться, чтобы перейти в контрнаступление.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

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Генерал Александр Сырский намекнул, что длительное истощение воюющих за Бахмут российских сил позволит Украине вскоре перейти в контрнаступление.

"Очень скоро мы воспользуемся этой возможностью, как это было в прошлом под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", — сказал он, имея в виду случаи, когда российские войска раньше отступали перед вероятным контрнаступлением украинских сил.

Сырский рассказал, что силы россии на Бахмутском направлении в основном состоят из боевиков ЧВК "Вагнера", которых власть рф "не считает".

В свою очередь генерал отметил украинских бойцов, которые мужественно защищают город, несмотря на постоянные атаки со стороны оккупантов.

"Под непрерывным огнем вражеской артиллерии и авиации наши воины на передовой демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и отвагу", — сказал он.

Напомним, ранее в Белом доме объяснили свое отношение к затяжной битве за Бахмут.