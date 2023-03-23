Пропагандисти рф на шоу у скабєєвої заплуталися у фейках про Бахмут: що розповідають

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва

Російські пропагандисти самі тонуть у своїх фейках та дезінформації про війну в Україні, зокрема про Бахмут. Так, нещодавно вони були сильно здивовані, як президент України Володимир Зеленський відвідав місто, якщо його "повністю контролюють росіяни".

Відповідні відео з'явилося у соцмережах.

Пропагандисти заплутались у фейках

В ефірі шоу пропагандистки скабєєвої вкотре обговорювали місто Бахмут, на зв'язку був російський "репортер", який нібито перебуває в місті і повідомляє про оперативну ситуацію. Однак їх сколихнула новина про те, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут та зустрівся з українськими військовими.

"В українських новинах повідомляють, що Зеленський проїхав по тій самій дорозі смерті, яку повністю контролюють російські артилеристи. Тобто не контролюють, чи Зеленський не їздив, яка там ситуація?", — запитала скабєєва журналіста.

Той дуже розгубився, почувши таке запитання, оскільки зовсім нещодавно вони активно просували та "вкидали" дезінформацію про те, що "670 метрів залишилось до того, як Бахмут стане Артемівськом".

"При підготовці до зустрічі з вами в ефірі, я підкреслював, що не знаю ситуація навколо Артемівська, але коли вже запитуєте, то щось там відбувається, я не знаю. Джерела різні бувають, ми не можемо сліпо вірити в те, що написано в Telegram-каналах чи в зведеннях якихось. Ми просто репортери, все що своїми очима бачимо, те й знімаємо і вам розповідаємо", — зовсім не впевнено сказав пропагандист.

Нагадаємо, нещодавно в одному з епізодів телевізійного шоу Соловйова, один із гостей, явно перевантажившись брехнею та пропагандою, знепритомнів просто в студії.

Сам ведучий не показав особливого занепокоєння, що викликало критику з боку глядачів та експертів.