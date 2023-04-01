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Генерал США Міллі розповів, чи вірить у перемогу України у 2023

1 квітня 2023 09:39
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Генерал США прокоментував перемогу України
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Генерал Сполучених Штатів Америки Марк Міллі прокоментував перемогу України в цьому році. В його словах можна зрозуміти, що це доволі складне завдання.

Про це інформує Defense One.

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Генерал прокоментував перемогу України у 2023 році

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти росії в цьому році є малоймовірною.

"Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України — вигнати всіх росіян з окупованих росією територій України. І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання", — прокоментував Генерал Марк Міллі.

Нагадаємо, що Сполучені Штати не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

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