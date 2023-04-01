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Генерал США Милли рассказал, верит ли в победу Украины в 2023 году

1 апреля 2023 09:39
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Генерал США прокомментировал победу Украины
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Генерал Соединенных Штатов Америки Марк Милли прокомментировал победу Украины в этом году. В его словах можно понять, что это достаточно сложная задача.

Об этом информирует Defense One.

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Генерал прокомментировал победу Украины в 2023 году

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что победа Украины в войне против россии в этом году маловероятна.

"Зеленский много раз публично заявлял, что цель Украины — выгнать всех россиян с оккупированных россией территорий Украины. И это важная военная задача. Очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине. Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я только говорю, что это очень сложная задача", — прокомментировал Генерал Марк Милли.

Напомним, что Соединенные Штаты не будут снабжать Украину ракетами большой дальности ATACMS. В то же время рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.

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