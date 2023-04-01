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США не постачатимуть Україні ракети ATACMS

1 квітня 2023 08:39
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
США не постачатимуть ракети ATACMS
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Сполучені Штати не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

Про це інформує Defense One.

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США не постачатимуть ракети ATACMS

"Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність", — зазначив генерал в інтерв'ю.

Міллі уточнив, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що "британці мають низку систем".

"Таким чином, є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати українським військовим деяку перевагу", — додав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Нагадаємо, що 31 березня путін схвалив нову Концепцію зовнішньої політики росії. На меті, якої, ймовірно, підтримати спроби Кремля сприяти створенню потенційної антизахідної коаліції.

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