США не постачатимуть Україні ракети ATACMS

США не постачатимуть ракети ATACMS

Сполучені Штати не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

Про це інформує Defense One.

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США не постачатимуть ракети ATACMS

"Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність", — зазначив генерал в інтерв'ю.

Міллі уточнив, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що "британці мають низку систем".

"Таким чином, є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати українським військовим деяку перевагу", — додав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Нагадаємо, що 31 березня путін схвалив нову Концепцію зовнішньої політики росії. На меті, якої, ймовірно, підтримати спроби Кремля сприяти створенню потенційної антизахідної коаліції.