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Генерал США пояснив, чому Крим не можна віддавати РФ

1 вересня 2023 08:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Генерал США пояснив, чому Крим не можна віддавати РФ
Плакат "Крим — це Україна". Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна активно прагне повернути Крим під час війни з Росією. При цьому стратегічний план України може полягати у створенні "земного блокпоста", щоб перекрити доступ до Криму через сухопутне сполучення.

Про це повідомив колишній керівник військ США в Європі Бен Ходжес у розмові з Newsweek.

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Військовий припустив, що руйнація Керченського мосту зможе кардинально змінити ситуацію на користь України.

Також Ходжес поділився думкою, що американська допомога може бути націлена не просто на відштовхування російських сил, а й на ізоляцію Криму, роблячи його менш придатним для операцій російської армії та авіації. Він додав, що сучасне озброєння, як артилерійські системи, вже створює проблеми для російських військ. Якщо додати до цього ракети із систем НАТО та інше американське обладнання, це може стати критичним моментом у конфлікті.

"З Пентагону іноді доходять чутки про бажання допомогти відштовхувати російські сили. Однак справа не в тому, щоб просто відштовхнути їх. Основна мета - забезпечити контроль над ключовими регіонами, зокрема ізолювати Крим. Потім слід забезпечити можливість постачання озброєння далекого радіусу дії, роблячи острів менш придатним для операцій російського флоту та авіації", — каже генерал.

На завершення Ходжес наголосив, що для України Крим має ключове значення, оскільки російські військові дії з цієї території можуть загрожувати всім українським портам.

Нагадаємо, що росіяни починають підозрювати, що їхня "досада" у столиці та окупованому Криму — це лише інформаційні заяви. Попри насиченість ППО, їхні міста щодня страждають від дронових та ракетних ударів.

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