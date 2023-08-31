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В Крыму продолжается постепенный процесс деоккупации, — Братчук

31 августа 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Крыму продолжается постепенный процесс деоккупации
Взрывы на базе окупантов в Крыму. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне начинают подозревать, что их "досада" в столице и оккупированном Крыму — это лишь информационные заявления. Несмотря на насыщенность ПВО, их города ежедневно страдают от дроновых и ракетных ударов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"С оккупированным Крымом все понятно, потому что идет процесс демилитаризации и он будет ускоряться. Мы даже можем говорить о том, что сегодня у них не хватает сил и средств для защиты собственной столицы, а это уже тревожные колокольчики для обычных россиян, которые испытывают экономические последствия этих ударов", — сказал Братчук.

Деоккупация Крыма

По словам Братчука, процесс деоккупации украинского полуострова будет довольно сложным как военно, так и политически, но "то, что ПВО у них дырявое — мы это видим".

"Они ничего лучше не нашли, как топить баржи для того, чтобы морские дроны не поразили Крымский мост", — добавил спикер УДА.

Напомним, враг снова увеличил корабельную группировку в Черном море. На боевом дежурстве присутствуют три ракетоносителя, поэтому вероятность обстрелов остается высокой.

Также мы писали, что у россиян есть так называемый "теневой флот", с помощью которого они грабят порты с украинским зерном. Такие случаи встречались в Бердянске и Мариуполе.

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