Генерал США объяснил, почему Крым нельзя отдавать РФ

Плакат "Крым — это Украина". Фото: УНИАН

Украина активно стремится вернуть Крым в ходе войны с Россией. При этом, стратегический план Украины может заключаться в создании "земного блокпоста", чтобы перекрыть доступ к Крыму через сухопутное соединение.

Об этом сообщил бывший руководитель войск США в Европе Бен Ходжес в разговоре с Newsweek.

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Военный предположил, что разрушение Керченского моста сможет кардинально изменить ситуацию в пользу Украины.

Также Ходжес поделился мыслью, что американская помощь может быть нацелена не просто на отталкивание российских сил, но на изоляцию Крыма, делая его менее пригодным для операций российской армии и авиации. Он добавил, что современное вооружение, такое как артиллерийские системы, уже создает проблемы для российских войск. Если добавить к этому ракеты из систем НАТО и другое американское оборудование, это может стать критическим моментом в конфликте.

"Из Пентагона иногда доходят слухи о желании помочь отталкивать российские силы. Однако дело не в том, чтобы просто оттолкнуть их. Основная цель — обеспечить контроль над ключевыми регионами, в частности изолировать Крым. Затем следует обеспечить возможность поставки вооружения дальнего радиуса действия, делая полуостров менее подходящим для операций российского флота и авиации", — говорит генерал.

В завершении Ходжес подчеркнул, что для Украины Крым имеет ключевое значение, так как российские военные действия с этой территории могут угрожать всем украинским портам.

Напомним, что россияне начинают подозревать, что их "досада" в столице и оккупированном Крыму — это лишь информационные заявления. Несмотря на насыщенность ПВО, их города ежедневно страдают от дроновых и ракетных ударов.