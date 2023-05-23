Генерал США пояснив цілі операції у Бєлгородській області

Генерал Сполучених Штатів Америки у відставці Марк Гертлінг. Фото: Wikimedia Commons

Генерал Сполучених Штатів Америки у відставці колишній командувач сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг заявив, що вибухи в Бєлгородській області можуть бути спеціально спланованими обманними операціями. Або ж в іншому випадку — продовженням бойових дій перед українським наступом.

Таку думку генерал США висловив у своєму Twitter-акаунті.

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"Що відбувається в Бєлгородській області? Я б припустив, що це може бути продовження бойових дій перед наступом України. Деякі речі, які ми можемо побачити в найближчому майбутньому, — це типи "ударів" або обманних операцій, таких як рейди, фінти чи демонстрації", — заявив він.

Марк Гертлінг пояснює, що рейд — це раптовий напад з певною метою.

"Рейди створюють загрозу або знищують обмежені цілі, вбивають або захоплюють невеликі групи ворожих солдатів або техніки, звільняють полонених або викликають рух противника для захисту об'єкта рейду", — каже генерал.

Передбачається, що рейди тривають довго для досягнення свої мети. Який метод застав ворога несподівано, збиває його з плану.

Фінти — це наступальні дії, які зазвичай вимагають колективних сил для ведення обмеженого бою з ворогом. Суть полягає в створенні видимості атаки або початку наступу (до початку справжнього наступу) без рішучого бою командних сил, йдеться в повідомленні.

Демонстрації (підрозділи, що рухаються, ніби формуються для атаки) — це демонстрація сили на полі бою з бажанням заплутати, але не контактувати з ворогом.

"Зазвичай це робиться як частина операцій з обману за допомогою диму, вогню, сигналів тощо", — каже Гертлінг.

Генерал США говорить, що все вищеперераховане може свідчити про дії, які зазвичай відбуваються перед великими наступальними операціями, щоб заплутати ворога щодо того, де буде завдано головного удару.

"Це може бути (а може і ні) частиною того, що відбувається в Білгороді", — написав військовий.

What’s going on in Belgorod?



I’d suggest it may be continuance of shaping operations, prior to Ukraines’ offensive.



Some things we may see in the near future are types of “strikes” or deception operations like raids, feints or demonstrations. Here’s some info on each. 1/6 — MarkHertling (@MarkHertling) May 22, 2023

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Сполучених Штатах Америки відреагували на вибухи в Бєлгородській області. У Держдепартаменті США заявили, що жодним чином не причетні до інциденту.

Додамо, що у понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".