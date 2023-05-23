Генерал США объяснил цели операции в Белгородской области

Генерал Соединенных Штатов Америки в отставке Марк Гертлинг. Фото: Wikimedia Commons

Генерал Соединенных Штатов Америки в отставке бывший командующий сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг заявил, что взрывы в Белгородской области могут быть специально спланированы обманными операциями. Или в противном случае — продолжением боевых действий перед украинским наступлением.

Такое мнение генерал США высказал в своем Twitter-аккаунте.

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"Что происходит в Белгородской области? Я бы предположил, что это может быть продолжение боевых действий перед наступлением Украины. Некоторые вещи, которые мы можем увидеть в ближайшем будущем, это типы "ударов" или обманных операций, таких как рейды, финты или демонстрации", — заявил он.

Марк Гертлинг объясняет, что рейд – это внезапное нападение с определенной целью.

"Рейды создают угрозу или уничтожают ограниченные цели, убивают или захватывают небольшие группы вражеских солдат или техники, освобождают пленных или вызывают движение противника для защиты объекта рейда" , — говорит генерал.

Предполагается, что рейды длятся долго для достижения своих целей. Какой метод застал врага неожиданно, сбивает его с плана.

Финты — это наступательные действия, обычно требующие коллективных сил для ведения ограниченного боя с врагом. Суть заключается в создании видимости атаки или начале наступления (до начала подлинного наступления) без решительного боя командных сил, говорится в сообщении.

Демонстрации (двигающиеся, как будто формируемые для атаки подразделения) — это демонстрация силы на поле боя с желанием запутать, но не контактировать с врагом.

"Обычно это делается как часть операций по обману с помощью дыма, огня, сигналов и т.д." , — говорит Гертлинг.

Генерал США говорит, что все вышеперечисленное может свидетельствовать о действиях, обычно происходящих перед крупными наступательными операциями, чтобы запутать врага относительно того, где будет нанесен главный удар.

"Это может быть (а может и нет) частью происходящего в Белгороде", — написал военный.

What's going on in Belgorod?



Я имею в виду, что он может быть признан shaping operations, prior to Ukraines' offensive.



Кілька думок ми можемо бачити в найближчих майбутніх типах "ударов" или отражения действий как раз, звуки или демонстрации. Here's some info on each. 1/6 — MarkHertling (@MarkHertling) 22 марта 2023

Напомним, ранее мы писали, что в Соединенных Штатах Америки отреагировали на взрывы в Белгородской област . В Госдепартаменте США заявили, что никак не причастны к инциденту.

В понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковщиной.

В частности, "Российский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, состоящий из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".