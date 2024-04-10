Генерал США попередив Конгрес — Росія значно переважатиме Україну в артилерії

Головнокомандувач військами НАТО, генерал ЗС США Крістофер Каволі. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Головнокомандувач об'єднаними військами НАТО, генерал ЗС США Крістофер Каволі попередив Конгрес, що протягом декількох тижнів Росія може переважати Україну в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів. Він закликав не кидати Україну в біді.

Слова воєначальника наводить The Washington Post.

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За словами Каволі, війна в Україні дійшла до вирішального моменту, коли Росія "протягом декількох тижнів" може досягти переваги в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів, якщо Штати не ухвалять додаткову військову підтримку Києву.

"Серйозність цього моменту неможливо переоцінити", — сказав генерал.

Він додав, що без додаткової підтримки США в Україні закінчаться артилерійські снаряди та засоби протиповітряної оборони.

"Сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє. І за це будете відповідати ви", — зуважив Каволі.

Нагадаємо, раніше експосол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що експрезидент країни Дональд Трамп підтримує ідею надання Україні кредитної допомоги, і такий підхід має великі шанси на затвердження Конгресом США.

А не так давно стало відомо, що Конгрес США не тільки вкотре відкладає час голосування за пакет військової допомоги для України, а й також не виділяє американським військам кошти на оборону від Китаю.