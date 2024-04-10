Генерал США предупредил Конгресс — Россия будет значительно превосходить Украину в артиллерии
Главнокомандующий объединенными войсками НАТО генерал ВС США Кристофер Каволи предупредил Конгресс, что в течение нескольких недель Россия может преобладать Украину в 10 до 1 по количеству артиллерийских снарядов. Он призвал не бросать Украину в беде.
Слова военачальника приводит The Washington Post .
Генерал США обратился к Конгрессу
По словам Каволи, война в Украине дошла до решающего момента, когда Россия "в течение нескольких недель" может добиться преимущества в 10 к 1 по количеству артиллерийских снарядов, если Штаты не примут дополнительную военную поддержку Киеву.
"Серьезность этого момента невозможно переоценить", — сказал генерал.
Он добавил, что без дополнительной поддержки США в Украине окончатся артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны.
"Сторона, которая не может стрелять в ответ, проиграет. И за это будете ответственны вы", — отметил Каволи.
Напомним, ранее экс-посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что экс-президент страны Дональд Трамп поддерживает идею предоставления Украине кредитной помощи, и такой подход имеет большие шансы на утверждение Конгрессом США.
А недавно стало известно, что Конгресс США не только в очередной раз откладывает время голосования за пакет военной помощи для Украины, но также не выделяет американским войскам средства на оборону от Китая.
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