Американські дрони провалили місію в Україні — у США стурбовані поразкою

Військові США з дроном Skydio. Фото: Пентагон

Американська компанія Skydio відправила сотні своїх найкращих безпілотників в Україну. У Сполучених Штатах Америки стурбовані тим, що їх дрони провалили завдання.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Видання пише, що більшість малих дронів американських стартапів не змогли проявити себе в бою.

Так, російським засобам радіоелектронної боротьби вдавало збивати з курсу дрони Skydio, через що вони втрачалися.

"Загалом репутація кожного класу американських безпілотників в Україні полягає в тому, що вони працюють не так добре, як інші системи", — сказав гендиректор Skydio Адам Брай.

Поразка розвіяла надії на те, що помітка про проходження бойових випробувань принесе продажі безпілотників та увагу до них.

"Це також погана новина для Пентагону, який потребує надійного постачання тисяч малих безпілотних літальних апаратів", — йдеться у матеріалі.

Там зауважили, що американські компанії досі "не мають значної присутності" на першій війні, де БпЛА відіграють важливу роль.

Зі слів українських бійців, які воюють на передовій та урядовців, американські безпілотники дорогі, несправні і складні в ремонті.

Також вони є крихкими і нездатні подолати російські технології глушіння і відключення GPS.

Ці безпілотники часто не можуть літати на заявлені відстані або нести значне корисне навантаження.

Тому Україна звернулася до дешевшої продукції китайського виробництва, аби поповнювати свій арсенал. Військові використовують готові БпЛА, переважно компанії SZ DJI Technology.

Щомісяця Україна витрачає близько 10 тис. безпілотників, а в разі купівлі дорогих американських дронів — вона б не могла собі дозволити таку ж кількість. Оскільки БпЛА американського виробництва коштують на десятки тисяч доларів дорожче, аніж китайські.

Раніше CNN писало, що українська армія почала використовувати безпілотники зі штучним інтелектом для ударів по тиловій військовій інфраструктурі Росії.

Крім того, 1 квітня Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо виробництва дронів з українськими урядовцями та військовими.