Генерал США розповів, чим відрізняється українська армія від російської

Генерал США Девід Болдвін. Фото: google.com

Попри те, шо армія РФ має ядерний потенціал та крилаті ракети, українська армія набагато краща з погляду бойової могутності. Російська армія більше не є другою армією світу.

Про це розповів американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Їх (армії. — Ред.) неможливо порівнювати. Українська армія дуже добре керована. Вони мають великий бойовий досвід із 2014 року, чудова організація, і вони борються за те, у що щиро вірять — за свою Батьківщину. Ви протиставляєте це російській армії, яка, я сказав би, стала паперовим тигром", — порівняв армії Болдвін.

Він додав, що попри те, що росіяни ще мають смертоносні можливості, ядерний потенціал, мають крилаті ракети та хороші технологічні системи, з погляду бойової могутності українська армія набагато краща.

"Я думаю, посол Волкер найкраще сказав, що російська армія більше не є другою армією світу, тепер вона є другою найкращою армією в Україні", — підсумував генерал.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден назвав кількість загиблих росіян у Бахмуті. За його підрахунками, у запеклих боях за місто армія Росії втратила вже понад 100 тисяч своїх військових.