Генерал США рассказал, чем отличается украинская армия от российской

Генерал США Дэвид Болдвин. Фото: google.com

Несмотря на то, что армия РФ имеет ядерный потенциал и крылатые ракеты, украинская армия намного лучше с точки зрения боевого могущества. Российская армия больше не является второй армией мира.

Об этом рассказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин в интервью РБК-Украина.

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"Их (армии. — Ред.) невозможно сравнивать. Украинская армия очень хорошо управляемая. У них большой боевой опыт с 2014 года, отличная организация, и они борются за то, во что искренне верят — за свою Родину. Вы противопоставляете это российской армии, которая, я бы сказал, стала бумажным тигром", — сравнил армии Болдвин.

Он добавил, что несмотря на то, что у россиян еще есть смертоносные возможности, ядерный потенциал, имеют крылатые ракеты и хорошие технологические системы, с точки зрения боевого могущества украинская армия намного лучше.

"Я думаю, посол Волкер лучше сказал, что российская армия больше не является второй армией мира, теперь она является второй лучшей армией в Украине", — подытожил генерал.

Напомним, недавно президент США Джо Байден назвал количество погибших в Бахмуте. По его подсчетам, в ожесточенных боях за город армия России потеряла уже более 100 тысяч своих военных.