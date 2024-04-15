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Геніальна пастка — що українські дрони скидають під колеса ворожої техніки

15 квітня 2024 04:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Українські дрони розкидують металеві перешкоди на дороги з технікою окупантів
Металева перешкода-кальтроп у руці. Фото: соцмережі
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Нова загроза для росіян на лінії фронту. Українські військові за допомогою дронів скидають на землю перешкоди-кальтропи. Невеликі металеві чотирикутники зупиняють ворожу техніку, і ЗСУ можуть знищити її з неба. 

Про унікальну зброю українців пише видання Forbes.

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Кальтроп — стародавня і надійна зброя 

"Українські дрони усіяли дороги чотирикутною металевою зброєю, влаштованою так, що в який би бік вони не падали, одна точка завжди спрямована вгору. Назва "кальтроп" походить від латинського слова "ловець п'ят"... Кальтропи можна датувати щонайменше 313 роком до нашої ери, коли армія Олександра Македонського використовувала їх проти перської кавалерії", — розповідає журналіст Forbes.

Кальтропи скидаються з висоти десятками штук. Аби ворог напевне пригальмував посеред дороги. А далі за справу беруться оператори ударних дронів. 

Безпілотники FPV-камікадзе регулярно вражають російські транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення, які перевозять постачання для окупантів на передовій. 

Раніше бригада "Азов" показала кадри знищення російської техніки на Кремінському напрямку, поблизу села Терни Донецької області. 

До слова, у СБУ заявили, що завдяки цьогорічним покращенням дрон Sea Baby може уразити будь-яку ціль у Чорному морі. До того ж такий безпілотник може перенести близько 1 тонни вибухівки на відстань до 1000 км.

безпілотники
окупанти
війна в Україні
фронт

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