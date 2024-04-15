В бригаді "Азов" показали як знищують російську техніку за допомогою FPV-дронів

Дрони українських військових цілять по ворожій техниці. Фото: скриншот відео

Бригада "Азов" показала кадри знищення російської техніки на Кремінському напрямку, поблизу села Терни Донецької області. Армія окупантів втрачає танки, БТР, артилерію.

Унікальними кадрами, на яких видно як азовці влучають у ворожі цілі, військові поділилися у Telegram.

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Азовські FPV-дрони точно влучають у ціль

12-та бригада спецпризначення "Азов" зараз тримає ділянку фронту біля села Терни і відбиває там постійні атаки російських окупантів. Завжди на сторожі — рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Азову".

На цих кадрах азовські FPV-дрони точно влучають у ціль — по російським танкам, БТР, БМП, артилерії, вантажівкам. "Кожна знищена бойова одиниця — це зірваний ворожий задум та збережене життя воїнів", — написали азовці в своєму Telegram.

Раніше ми писали, як бійці Третьої штурмової бригади продовжують застосовувати ударні дрони проти росіян на фронті. За допомогою цих "пташок" військові знищили чимало техніки та особового складу окупантів.

Також екскомандир "Азову" показав роботу групи "Люм'єр" на Авдіївському напрямку.