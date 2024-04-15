Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Розбивають вщент — Азов показав, як дрони нищать російську техніку arrow

Розбивають вщент — Азов показав, як дрони нищать російську техніку

15 квітня 2024 01:54
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В бригаді "Азов" показали як знищують російську техніку за допомогою FPV-дронів
Дрони українських військових цілять по ворожій техниці. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бригада "Азов" показала кадри знищення російської техніки на Кремінському напрямку, поблизу села Терни Донецької області. Армія окупантів втрачає танки, БТР, артилерію. 

Унікальними кадрами, на яких видно як азовці влучають у ворожі цілі, військові поділилися у Telegram. 

Читайте також:

Азовські FPV-дрони точно влучають у ціль

12-та бригада спецпризначення "Азов" зараз тримає ділянку фронту біля села Терни і відбиває там постійні атаки російських окупантів. Завжди на сторожі — рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Азову". 

На цих кадрах азовські FPV-дрони точно влучають у ціль — по російським танкам, БТР, БМП, артилерії, вантажівкам. "Кожна знищена бойова одиниця — це зірваний ворожий задум та збережене життя воїнів", — написали азовці в своєму Telegram.

Раніше ми писали, як бійці Третьої штурмової бригади продовжують застосовувати ударні дрони проти росіян на фронті. За допомогою цих "пташок" військові знищили чимало техніки та особового складу окупантів.

Також екскомандир "Азову" показав роботу групи "Люм'єр" на Авдіївському напрямку

 

війна
російські війська
Луганська область
полк "Азов"
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України