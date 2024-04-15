Украинские дроны разбрасывают металлические препятствия на дороги с техникой окупантов

Металлическое препятствие-кальтроп в руке. Фото: соцсети

Новая угроза для россиян на линии фронта. Украинские военные с помощью дронов сбрасывают на землю препятствия-кальтропы. Небольшие металлические четырехугольники останавливают вражескую технику, и ВСУ могут уничтожить ее с неба.

Об уникальном оружии украинцев пишет издание Forbes.

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"Украинские дроны усеяли дороги четырехугольным металлическим оружием, устроенным так, что в какую бы сторону они ни падали, одна точка всегда направлена вверх. Название "кальтроп" происходит от латинского слова "пятый ловец"... Кальтропы можно датировать по меньшей мере 313 годом до нашей эры, когда армия Александра Македонского использовала их против персидской кавалерии», — рассказывает журналист Forbes.

Кальтропы сбрасываются с высоты десятками штук. Чтобы враг наверняка притормозил посреди дороги. А дальше за дело берутся операторы ударных дронов.

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