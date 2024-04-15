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Гениальная ловушка — что украинские дроны сбрасывают под колеса вражеской техники

15 апреля 2024 04:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Украинские дроны разбрасывают металлические препятствия на дороги с техникой окупантов
Металлическое препятствие-кальтроп в руке. Фото: соцсети
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Новая угроза для россиян на линии фронта. Украинские военные с помощью дронов сбрасывают на землю препятствия-кальтропы. Небольшие металлические четырехугольники останавливают вражескую технику, и ВСУ могут уничтожить ее с неба.

Об уникальном оружии украинцев пишет издание Forbes.

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"Украинские дроны усеяли дороги четырехугольным металлическим оружием, устроенным так, что в какую бы сторону они ни падали, одна точка всегда направлена вверх. Название "кальтроп" происходит от латинского слова "пятый ловец"... Кальтропы можно датировать по меньшей мере 313 годом до нашей эры, когда армия Александра Македонского использовала их против персидской кавалерии», — рассказывает журналист Forbes.

Кальтропы сбрасываются с высоты десятками штук. Чтобы враг наверняка притормозил посреди дороги. А дальше за дело берутся операторы ударных дронов.

Беспилотники FPV-камикадзе регулярно поражают российские транспортные средства материально-технического обеспечения оккупантов.

Ранее бригада "Азов" показала кадры уничтожения российской техники на Кременском направлении, вблизи села Терны Донецкой области.

К слову, в СБУ заявили, что благодаря улучшениям этого года дрон Sea Baby может поразить любую цель в Черном море. К тому же, такой беспилотник может перенести около 1 тонны взрывчатки на расстояние до 1000 км.

беспилотники
оккупанты
война в Украине
фронт

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