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Генпрокуратура ідентифікувала двох російських десантників, які розстрілювали цивільних в Бучі

10 квітня 2024 17:36
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Ілля Рябінін
редактор
Генпрокуратура ідентифікувала двох російських десантників, які розстрілювали цивільних в Бучі
Українські військові в Бучі. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Офіс Генерального прокурора України ідентифікував двох російських десантників, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі Київської області. Обом чинним військовослужбовцям повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба генпрокуратури.

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Як стало відомо, підозру отримали командир дивізіону 234-го десантно-штурмового полку дивізії ПДВ ЗС РФ та навідник 4-ї десантно-штурмової роти того ж роду військ.

За даними слідства, у березні 2022 року ворожий офіцер перебував поблизу одного з будинків на території Бучі, де прицільним вогнем без попередження розстріляв групу людей, які надавали допомогу пораненій жінці. Потім він пройшов на територію двору будинку і вбив жінок та чоловіка, який перебував біля вхідних дверей. 

Навідник же спустився до підвального приміщення житлового будинку, де ховались цивільні, та наказав їм здати мобільні телефони для перевірки. При цьому, боєць наказав одному з цивільних чоловіків зібрати телефони та винести їх на вулицю. Коли той вже йшов до входу у підвал, солдат без попередження розстріляв чоловіка. Від отриманих вогнепальних поранень він помер на місці.

Генпрокуратура ідентифікувала двох російських десантників, які розстрілювали цивільних в Бучі - фото 1
Ідентифіковані російські солдати. Джерело: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора розпочав розслідування розстрілу російськими солдатами беззбройних українських військовополонених в Кринках у Херсонській області.

Також відомство розпочало розслідування у зв'язку з інцидентом щодо журналіста "Слідство.Інфо" Євгена Шульгата за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями з боку працівників СБУ і ТЦК.

російські війська
Україна
Офіс генерального прокурора
Київська область
Буча

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