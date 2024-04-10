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Генпрокуратура идентифицировала двух российских десантников, расстреливавших гражданских в Буче

10 апреля 2024 17:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Генпрокуратура идентифицировала двух российских десантников, расстреливавших гражданских в Буче
Украинские военные в Буче. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Офис Генерального прокурора Украины идентифицировал двух российских десантников, которые расстреливали гражданских во время оккупации Бучи в Киевской области. Обоим действующим военнослужащим сообщено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба генпрокуратуры.

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Подозрение получили командир дивизиона 234-го десантно-штурмового полка дивизии ВДВ ВС РФ и наводчик 4-й десантно-штурмовой роты того же рода войск.

По данным следствия, в марте 2022 года вражеский офицер находился вблизи одного из домов на территории Бучи, где прицельным огнем, без предупреждения расстрелял группу людей, оказывавших помощь раненой женщине. Затем он прошел на территорию двора дома и убил женщин и мужчину, который находился у входной двери.

Наводчик спустился в подвальное помещение жилого дома, где прятались гражданские, и приказал им сдать мобильные телефоны для проверки. При этом боец приказал одному из гражданских мужчин собрать телефоны и вынести их на улицу. Когда тот уже шел ко входу в подвал, солдат без предупреждения расстрелял мужчину. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.

Генпрокуратура идентифицировала двух российских десантников, расстреливавших гражданских в Буче - фото 1
Идентифицированные российские солдаты. Источник: Офис генерального прокурора

Напомним, ранее Офис генерального прокурора приступил к расследованию расстрела российскими солдатами безоружных украинских военнопленных в Крынках в Херсонской области.

Также ведомство начало расследование в связи с инцидентом в отношении журналиста "Слідство.Інфо" Евгения Шульгата по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями со стороны работников СБУ и ТЦК.

российские войска
Украина
Офис генерального прокурора
Киевская область
Буча

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