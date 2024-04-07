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Розстріл беззбройних українських полонених — Офіс генпрокурора розпочав розслідування

7 квітня 2024 20:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Розстріл беззбройних українських полонених — Офіс генпрокурора розпочав розслідування
Російський окупант. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування розстрілу беззбройних українських військовополонених. Російські окупанти вбили їх в Кринках у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у  Telegram у неділю, 7 квітня.

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"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — йдеться у повідомленні. 

У неділю, 7 квітня, в одному з Telegram-каналів опублікували відео, на якому зафіксовано, як російські окупанти розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. 

Можна побачити, як представник армії РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомата. 

В описі йдеться, що вбивство сталося поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області. 

"Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", — йдеться у повідомленні.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти продовжують чинити воєнні злочини без належного покарання. Противник знову розстріляв українських військових, які здалися в полон.

Також 24 лютого російські окупанти розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Черговий воєнний злочин загарбників стався в Бахмутському районі.

війна
ЗСУ
українці
вбивство
Україна
Офіс генерального прокурора
Херсонська область
окупанти

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