Розстріл беззбройних українських полонених — Офіс генпрокурора розпочав розслідування

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування розстрілу беззбройних українських військовополонених. Російські окупанти вбили їх в Кринках у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у неділю, 7 квітня.

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Розслідування розстрілу українських полонених

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — йдеться у повідомленні.

У неділю, 7 квітня, в одному з Telegram-каналів опублікували відео, на якому зафіксовано, як російські окупанти розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

Можна побачити, як представник армії РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомата.

В описі йдеться, що вбивство сталося поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

"Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти продовжують чинити воєнні злочини без належного покарання. Противник знову розстріляв українських військових, які здалися в полон.

Також 24 лютого російські окупанти розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Черговий воєнний злочин загарбників стався в Бахмутському районі.