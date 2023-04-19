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Генпрокуратура оголосила підозру черговому окупанту: деталі його воєнних злочинів

19 квітня 2023 14:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генпрокуратура оголосила підозру черговому окупанту: деталі його воєнних злочинів
Російський окупант, якому оголосили підозру. Фото: Чернігівська обласна прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Чернігівській області російський військовий під час окупації лякав місцевих жителів, поранивши жінку. Йому оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Підозра окупанту

Чернігівська обласна прокуратура оголосила підозру російському окупанту.

Його звинуватили у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Злочини російського загарбника

Слідство встановило, що підозрюваний 2 березня 2022 року в селі Сибереж Чернігівського району залякував місцеве населення.

Для цього він здійснив кілька пострілів у бік двох місцевих жителів — чоловіка та жінки.
Внаслідок цих дій цивільна мешканка Сибережа отримала вогнепальне поранення у плече.

"Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права цивільне населення не може бути об’єктом нападу", — нагадали в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, на початку березня російському військовому оголосили підозру за грабежі на Чернігівщині.

Загарбник відібрав у мешканця села під Черніговом тракторний причіп. Потім окупант за допомогою причепа пограбував ферму, забравши мінеральні добрива.

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