Генпрокуратура оголосила підозру черговому окупанту: деталі його воєнних злочинів

Російський окупант, якому оголосили підозру. Фото: Чернігівська обласна прокуратура

У Чернігівській області російський військовий під час окупації лякав місцевих жителів, поранивши жінку. Йому оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Підозра окупанту

Чернігівська обласна прокуратура оголосила підозру російському окупанту.

Його звинуватили у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Злочини російського загарбника

Слідство встановило, що підозрюваний 2 березня 2022 року в селі Сибереж Чернігівського району залякував місцеве населення.

Для цього він здійснив кілька пострілів у бік двох місцевих жителів — чоловіка та жінки.

Внаслідок цих дій цивільна мешканка Сибережа отримала вогнепальне поранення у плече.

"Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права цивільне населення не може бути об’єктом нападу", — нагадали в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, на початку березня російському військовому оголосили підозру за грабежі на Чернігівщині.

Загарбник відібрав у мешканця села під Черніговом тракторний причіп. Потім окупант за допомогою причепа пограбував ферму, забравши мінеральні добрива.