Генпрокуратура оголосила підозру черговому окупанту: деталі його воєнних злочинів
У Чернігівській області російський військовий під час окупації лякав місцевих жителів, поранивши жінку. Йому оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Підозра окупанту
Чернігівська обласна прокуратура оголосила підозру російському окупанту.
Його звинуватили у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Злочини російського загарбника
Слідство встановило, що підозрюваний 2 березня 2022 року в селі Сибереж Чернігівського району залякував місцеве населення.
Для цього він здійснив кілька пострілів у бік двох місцевих жителів — чоловіка та жінки.
Внаслідок цих дій цивільна мешканка Сибережа отримала вогнепальне поранення у плече.
"Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права цивільне населення не може бути об’єктом нападу", — нагадали в Офісі генерального прокурора.
Нагадаємо, на початку березня російському військовому оголосили підозру за грабежі на Чернігівщині.
Загарбник відібрав у мешканця села під Черніговом тракторний причіп. Потім окупант за допомогою причепа пограбував ферму, забравши мінеральні добрива.