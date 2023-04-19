Генпрокуратура объявила подозрение очередному оккупанту: детали его военных преступлений

Российский оккупант, которому объявили подозрение. Фото: Черниговская областная прокуратура

В Черниговской области российский военный во время оккупации пугал местных жителей, ранив женщину. Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте также:

Подозрение оккупанту

Черниговская областная прокуратура объявила подозрение российскому оккупанту.

Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Преступления российского захватчика

Следствие установило, что подозреваемый 2 марта 2022 года в селе Сибереж Черниговского района запугивал местное население.

Для этого он произвел несколько выстрелов в сторону двух местных жителей — мужчины и женщины.

В результате этих действий гражданская жительница Сибережа получила огнестрельное ранение в плечо.

"В соответствии с нормами международного гуманитарного права гражданское население не может быть объектом нападения", — напомнили в Офисе генерального прокурора.

Напомним, в начале марта российскому военному объявили подозрение за грабежи в Черниговской области.

Захватчик отобрал у жителя села под Черниговом тракторный прицеп. Затем оккупант с помощью прицепа ограбил ферму, забрав минеральные удобрения.