Генпрокуратура объявила подозрение очередному оккупанту: детали его военных преступлений
В Черниговской области российский военный во время оккупации пугал местных жителей, ранив женщину. Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Подозрение оккупанту
Черниговская областная прокуратура объявила подозрение российскому оккупанту.
Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Преступления российского захватчика
Следствие установило, что подозреваемый 2 марта 2022 года в селе Сибереж Черниговского района запугивал местное население.
Для этого он произвел несколько выстрелов в сторону двух местных жителей — мужчины и женщины.
В результате этих действий гражданская жительница Сибережа получила огнестрельное ранение в плечо.
"В соответствии с нормами международного гуманитарного права гражданское население не может быть объектом нападения", — напомнили в Офисе генерального прокурора.
Напомним, в начале марта российскому военному объявили подозрение за грабежи в Черниговской области.
Захватчик отобрал у жителя села под Черниговом тракторный прицеп. Затем оккупант с помощью прицепа ограбил ферму, забрав минеральные удобрения.