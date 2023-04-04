Генпрокуратура оголосила підозру мешканцю Луганщини, який з 2015 року воював у складі "ЛНР"

Мешканець Луганської області, який з 2015 року воював за росію

У середині березня військовослужбовці Сил оборони України захопили у полон вояка окупаційної армії. Він виявився громадянином України, мешканцем Алчевська — і учасником незаконного військового формування "ЛНР" з 2015 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Підозра зраднику

Мешканцю Луганської області оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування та державній зраді (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 111 КК України).

Слідство встановило, що 2015 року житель Алчевська добровільно приєднався до незаконного формування "4 ОМСБР 2 АК НМ ЛНР", яке контролювалося російською окупаційною адміністрацією регіону.

Війна проти України і полон

З 2015 року зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти Збройних сил України в районі лінії розмежування.

Колаборант продовжив воювати і після початку повномасштабної російсько-української війни.

А у середині березня 2023 року зрадника захопили у полон в Донецькій області.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура оголосила підозру уродженцю Кадіївки, який з 2014 року воював на боці російських окупантів. До 2017 року зрадник воював на сході України, 2022-го його мобілізували на повномасштабну війну.

Фото: Луганська обласна прокуратура