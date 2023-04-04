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Генпрокуратура объявила подозрение жителю Луганской области, с 2015 года воевавшему в составе "ЛНР"

4 апреля 2023 11:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Житель Луганской области, который с 2015 года воевал за россию
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В середине марта военнослужащие Сил обороны Украины захватили в плен воина оккупационной армии. Он оказался гражданином Украины, жителем Алчевска и участником незаконного военного формирования "ЛНР" с 2015 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Подозрение предателю

Жителю Луганской области объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и государственной измене (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Следствие установило, что в 2015 году житель Алчевска добровольно присоединился к незаконному формированию "4 ОМСБР 2 АК НМ ЛНР", которое контролировалось российской оккупационной администрацией региона.

Война против Украины и плен

С 2015 года изменник принимал непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в районе линии разграничения.

Коллаборант продолжил воевать и после начала полномасштабной российско-украинской войны.

А в середине марта 2023 предателя захватили в плен в Донецкой области.

Напомним, что Генеральная прокуратура объявила подозрение уроженцу Кадиевки, с 2014 года воевавшему на стороне российских оккупантов. До 2017 года предатель воевал на востоке Украины, в 2022 году его мобилизовали на полномасштабную войну.

Фото: Луганская областная прокуратура

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