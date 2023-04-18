Генпрокуратура оголосила підозру росіянину, який захопив владу на Запорізькій АЕС

Окупована росіянами Запорізька атомна електростанція. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Російському громадянину, який очолив незаконну структуру на Запорізькій АЕС, оголосили підозру. Він схиляв українських громадян, що працюють на ЗАЕС, до державної зради.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора на своєму Telegram-каналі.

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Підозра росіянину за злочини на ЗАЕС

Генеральна прокуратура оголосила підозру громадянину Російської Федерації, який після окупації Енергодара зайняв незаконну посаду "директора Експлуатуючої організації Запорізької АЕС".

Його звинуватили у підбурюванні до державної зради та порушення законів і звичаїв війни (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Деталі злочинів

Слідство встановило, що цей росіянин, який до повномасштабної війни був головним інженером Балаківської АЕС в Росії, з березня по листопад 2022 року забезпечував відключення Запорізької атомної електростанції від об’єднаної енергетичної системи України.

"Він забезпечує експлуатацію електростанції для потреб держави-агресора", — наголосили в Офісі генерального прокурора.

Крім того, росіянин підбурював громадян України — працівників Запорізької АЕС до вчинення державної зради.

Нагадаємо, 14 квітня Енергоатом повідомив про те, що російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції готуються блокувати персонал станції. Ймовірно, людей не відпустять після однієї з робочих змін.