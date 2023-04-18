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Генпрокуратура объявила подозрение россиянину, захватившему власть на Запорожской АЭС

18 апреля 2023 14:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Генпрокуратура объявила подозрение россиянину, захватившему власть на Запорожской АЭС
Оккупирована россиянами Запорожская атомная электростанция. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российскому гражданину, возглавившему незаконную структуру на Запорожской АЭС, объявили подозрение. Он склонял украинских граждан, работающих на ЗАЭС, к государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора на своем Telegram-канале.

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Генеральная прокуратура объявила подозрение гражданину Российской Федерации, который после оккупации Энергодара занял незаконный пост "директора Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС".

Его обвинили в подстрекательстве к государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины) ).

Детали преступлений

Следствие установило, что этот россиянин, до полномасштабной войны являвшийся главным инженером Балаковской АЭС в России, с марта по ноябрь 2022 года обеспечивал отключение Запорожской атомной электростанции от объединенной энергетической системы Украины.

"Он обеспечивает эксплуатацию электростанции для нужд государства-агрессора", — подчеркнули в Офисе генерального прокурора.

Кроме того, россиянин подстрекал граждан Украины — работников Запорожской АЭС к совершению государственной измены.

Напомним, 14 апреля Энергоатом сообщил о том, что российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции готовятся блокировать персонал станции. Вероятно, людей не отпустят после одной из рабочих смен.

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