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Російські окупанти готуються блокувати персонал на Запорізькій АЕС, — Енергоатом

14 квітня 2023 15:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Російські окупанти готуються блокувати персонал на Запорізькій АЕС, — Енергоатом
Окупанти на Запорізькій АЕС. Фото:Енергоатом/Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції готуються блокувати персонал станції. Ймовірно, людей не відпустять після однієї з робочих змін.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

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Чому окупанти готуються блокувати персонал на ЗАЕС

Зазначається, що російські окупанти готуються довго тримати персонал у заручниках, побоюючись контрнаступу ЗСУ та враховуючи сильний дефіцит професійних атомників, необхідних для експлуатації станції.

"Загарбники вже завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС", — йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі нагадали, що подібний "трюк" окупанти вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках аж до деокупації.

Що відомо про Запорізьку АЕС

Найбільшу атомну електростанцію в Європі — Запорізьку АЕС — російські окупанти захопили після боїв в Енергодарі 4 березня 2022 року. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російськими обстрілами у кількох місцях, а працівники станції опинилися у полоні.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС і обстрілюють звідти українські міста.

Наприкінці 2022 року загарбники заблокували перепустки на ЗАЕС працівникам, які не підписали трудового договору з окупаційною владою.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти готують попередній план евакуації працівників "Росатому" із захопленої Запорізької атомної електростанції. Вони повинні бути готовими виїхати за першим сигналом. 

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