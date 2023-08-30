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Генпрокурор назвав кількість воєнних злочинів РФ, які зафіксувала Україна

30 серпня 2023 12:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Генпрокурор назвав кількість воєнних злочинів РФ, які зафіксувала Україна
Генпрокурор України Андрій Костін. Фото: Інформаційно-аналітичний центр національної безпеки України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські правоохоронці зафіксували понад 101 тисячу воєнних злочинів, які вчинила Російська Федерація. Наразі вже ідентифікували 400 воєнних злочинців, суди України постановили понад 50 вироків.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін, передає "Ми Україна".

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Притягнення до відповідальності

"Комусь може здаватися, що ці цифри не співвідносні. Я вважаю по-іншому. Наші партнери також. Вони не розуміють, як нам вдається під час активної фази збройної агресії не тільки документувати воєнні злочини, але й притягати до відповідальності воєнних злочинців не тільки в Україні", — наголосив він.

Рівень злочинності в Україні

Також Костін звернув увагу на підвищення рівня злочинів щодо неповнолітніх та домашнього насильства під час війни. 

Він зауважив, що на такі інциденти потрібно швидко реагувати, щоб ситуація не стала критичною. 

Нагадаємо, раніше Андрій Костін заявив, що зараз ведеться розслідування у 69 справах про порушення законів та звичаїв війни. Усього це стосується 72 випадків злочинів.

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