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Генпрокурор назвал количество военных преступлений РФ, которые зафиксировала Украина

30 августа 2023 12:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Генпрокурор назвал количество военных преступлений РФ, которые зафиксировала Украина
Генпрокурор Украины Андрей Костин. Фото: Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские правоохранители зафиксировали более 101 тысячу военных преступлений, совершенных Российской Федерацией. Уже идентифицировали 400 военных преступников, суды Украины постановили более 50 приговоров.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает "Мы Украина".

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"Кому-то может казаться, что эти цифры не соотносительны. Я считаю по-другому. Наши партнеры тоже. Они не понимают, как нам удается во время активной фазы вооруженной агрессии не только документировать военные преступления, но и привлекать к ответственности военных преступников не только в Украине", — подчеркнул он.

Уровень преступности в Украине

Также Костин обратил внимание на повышение уровня преступлений в отношении несовершеннолетних и домашнего насилия во время войны.

Он отметил, что на такие инциденты следует быстро реагировать, чтобы ситуация не стала критической.

Напомним, ранее Андрей Костин заявил, что сейчас ведется расследование по 69 делам о нарушении законов и обычаев войны. Всего это касается 72 случаев преступлений.

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