Генсек НАТО Столтенберг прокоментував успіхи контрнаступу ЗСУ

Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що наступ української армії на окуповані РФ території сходу і півдня нашої держави показує перші успішні результати. Він став одним із перших західних лідерів, який прокоментував успіх ЗСУ.

Про це він заявив в інтерв'ю USA Today.

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Столтенберг зазначив, що українські воїни "відвойовують позиції", звільнивши сім населених пунктів країни.

"Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення — це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх — складне завдання", — пояснив генсек НАТО.

Він додав, що російські окупанти були погано оснащені та забезпечені під час опору українських сил.

"Але ми побачили, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю... і відштовхнути росіян", — зауважив Столтенберг.

Вступ України в НАТО

Раніше заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що на Вільнюському саміті, який відбудеться у липні, Україна отримає чіткий алгоритм вступу до НАТО. Після війни наша держава стане повноцінним членом Альянсу.

Він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, в Міноборони не думають, що будуть великі проблеми з ухваленням рішення щодо України.

Гаврилов наголосив, що є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, в певному форматі.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО майже вирішене. І це жодним чином не залежатиме від Москви та Путіна.