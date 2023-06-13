Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Генсек НАТО Столтенберг прокоментував успіхи контрнаступу ЗСУ arrow

Генсек НАТО Столтенберг прокоментував успіхи контрнаступу ЗСУ

13 червня 2023 22:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Генсек НАТО Столтенберг прокоментував успіхи контрнаступу ЗСУ
Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що наступ української армії на окуповані РФ території сходу і півдня нашої держави показує перші успішні результати. Він став одним із перших західних лідерів, який прокоментував успіх ЗСУ.

Про це він заявив в інтерв'ю USA Today.

Читайте також:

Столтенберг зазначив, що українські воїни "відвойовують позиції", звільнивши сім населених пунктів країни.

"Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення — це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх — складне завдання", — пояснив генсек НАТО.

Він додав, що російські окупанти були погано оснащені та забезпечені під час опору українських сил.

"Але ми побачили, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю... і відштовхнути росіян", — зауважив Столтенберг.

Вступ України в НАТО

Раніше заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що на Вільнюському саміті, який відбудеться у липні, Україна отримає чіткий алгоритм вступу до НАТО. Після війни наша держава стане повноцінним членом Альянсу.

Він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, в Міноборони не думають, що будуть великі проблеми з ухваленням рішення щодо України.

Гаврилов наголосив, що є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, в певному форматі.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО майже вирішене. І це жодним чином не залежатиме від Москви та Путіна.

 

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB