Генсек НАТО Столтенберг прокомментировал успехи контрнаступления ВСУ

Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что наступление украинской армии на оккупированные РФ территории востока и юга нашего государства показывает первые успешные результаты. Он стал одним из первых западных лидеров, прокомментировавших успех ВСУ.

Об этом он заявил в интервью USA Today.

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Столтенберг отметил, что украинские воины "отвоевывают позиции", освободив семь населенных пунктов страны.

"Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и тяжелым. У россиян было время на укрепление — это достаточно тяжелые оборонительные линии, и прорвать их — сложная задача", — пояснил генсек НАТО.

Он добавил, что российские оккупанты были плохо оснащены и обеспечены во время сопротивления украинских сил.

"Но мы увидели, что в украинцев есть мужество, решимость освободить землю... и оттолкнуть россиян" , — отметил Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на Вильнюсском саммите, который состоится в июле, Украина получит четкий алгоритм вступления в НАТО. После войны наше государство станет полноценным членом Североатлантического союза.

Он добавил, что, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, в Минобороны не думают, что будут большие проблемы с принятием решения относительно Украины.

Гаврилов подчеркнул, что есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО почти решен. И это никак не будет зависеть от Москвы и Путина.